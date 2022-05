Un reportaje difundido por Panorama reveló que el secretario general del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Paul Jaimes, tendría las mismas facultades que el propio titular del sector, Óscar Zea, por lo que actuaría como una especie de ministro paralelo.

En dialogo con dicho programa dominical, José Ezeta, ex presidente de Sierra Exportadora, detalló que su salida del cargo se debió a que no atendió recomendaciones de Jaimes, quien le había pedido que contratara a dos personas para que sea los jefes de dos entidades dentro del sector.

Ezeta mostró unos presuntos chats de WhatsApp, donde se ve que el secretario general del Midagri le envió los curriculum de Ayly Salas Sánchez y Bernardino Lalopú Silva, con la intención de que sean contratados en la ministerio.

Asimismo, Panorama dialogó con la exjefa de Agroideas María Israel, quien detalló que en una reunión Jaimes le dijo: “yo soy quien lleva el sector, acá los viceministros están pintados”, dándole a entender que es él quien hace y deshace dentro Midagri, bajo la tutela del ministro Zea.

Israel también contó que el funcionario le entregaba currículum de diversas personas para que sean contratadas como responsables de la unidades regionales de Agroideas, entidad que ella dirigía.

“Él me mandaba CV como exigiendo, yo tengo ahí los chats. Yo los recibía, pero yo no acataba sus órdenes”, manifestó.

Las presuntas conversaciones de WhatsApp que enseñó a Panorama la exjefa de Agroideas muestra cómo, desde el 8 de abril hasta el 18 del mismo mes, Paul Jaimes la presionaba y le enviaba hojas de vida para que apresure las contrataciones de sus allegados.

Tras las respuestas poco positivas que había tenido de María Israel ante sus peticiones, el 19 de abril Jaimes le pidió que presentara su cargo a disposición.

“Solo estuve 15 días hábiles en mi gestión, en Agroideas. Así duró. Porque obviamente él no iba a tolerar que una subordinada no se empiece a alinear a lo que estaba pidiendo (...) No tiene respeto, es una persona que realmente maltrata a los funcionarios. Es parte de su tiranía”, comentó.