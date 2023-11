El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se pronunció por la demanda y el millonario pedido que realizó Dina Boluarte al Reniec por casi medio millón de soles.

“Yo también he sido abogado que he litigado. Quiero preguntar, que se diga quien ha sido el secretario, relator, juez o vocal que ha sido presionado por la presidenta en estos procesos, sería una pregunta que se cae por su propio peso para que esta tenga alguna relevancia (...) Es un proceso que aún no continúa, dejemos que el PJ actúe, nosotros expresamos siempre el respeto para la separación de poderes”, dijo Otárola a la prensa.

“Estamos confiando en que estos se resuelva en el plazo que tome el Poder Judicial y punto, mientras tanto estamos preocupados en sacar adelante al país”, agregó el premier.

EL CASO

En abril de 2022, la entonces vicepresidenta Dina Boluarte dejó de formar parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), luego de recibir críticas por solicitar una licencia sin goce de haber mientras era una alta funcionaria del Estado.

Sin embargo, lo que si mantuvo la hoy presidenta de la República fue un proceso judicial con la entidad electoral. Y es que de acuerdo con información revelada por Panorama, la mandataria le reclama al Reniec un pago de casi medio millón de soles.

Dina Boluarte trabajó por muchos años en el Reniec, incluso, pidió licencia sin goce de haber mientras ejercía como alta funcionaria.

En enero de 2020, Dina Boluarte Zegarra se presentó como candidata al Congreso en las elecciones complementarias con el partido Perú Libre (PL) del prófugo Vladimir Cerrón.

Tras perder en esos comicios, Boluarte presentó una demanda contra su empleador, el Reniec, entidad a la que le pidió un pago de 428 mil 905 soles.

Ella se desempeñaba como jefa de una oficina en el organismo electoral, un cargo de confianza. Sin embargo, la cantidad que exigía era elevada.

Según el dominical, el casi medio millón de soles que exigía Boluarte comprendía conceptos de beneficios laborales como aguinaldos, vacaciones, taxis, uniformes, canastas navideñas, entre otros.