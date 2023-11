El canciller Javier González-Olaechea se refirió a las críticas que hizo en un pasado contra la presidenta Dina Boluarte. Esto tras aceptar el mando en el Palacio de Torre Tagle.

“Una cosa es la opinión de un ciudadano y otra es la opinión de un canciller. Si a mi un gobierno de sucesión en un momento, de grandes necesidades, me ofrece la oportunidad de servir al país (...) yo no puedo (decir que no) sabiendo que fue el premier el que me hizo la invitación”, señaló en Cuarto Poder.

“Yo dije, bueno, he hecho críticas pero si me ofrecen la oportunidad de aportar al país con lo que yo puedo hacer, arriesgando, no puedo decirle que no a la presidenta y a mi país”, añadió.

De lado, González-Olaechea mencionó que conversó con la presidenta Dina Boluarte luego de ser invitado por el Gobierno. “Le dije, yo he hecho críticas”, aseguró.

Cambio de posición

Como se recuerda, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Gonzáles-Olaechea, retrocedió en su posición respecto a la legitimidad de las Elecciones Generales 2021 (ganadas por Pedro Castillo y teniendo como primera vicepresidenta a Dina Boluarte).

Negó haber dicho que hubo fraude electoral. Esto luego que en una antigua columna suya se mostró a favor de que se exhiban los padrones electorales, la custodia de votos por parte de las Fuerzas Armadas y la ampliación del plazo para impugnar actas.