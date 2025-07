Pablo Sánchez, fiscal supremo y ex fiscal de la Nación, reconoció que en el año 2018 se reunió en dos oportunidades, y en su despacho, con Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, debido a que –según dijo–este contaba con información sobre el Caso Lava Jato.

Sin embargo, negó que Gorriti haya direccionado las investigaciones en dicho caso, que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.

PEDIDO. Ante la comisión del Congreso que investiga el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, que preside Alejandro Muñante (Renovación Popular), Sánchez también admitió que pidió al fiscal encargado del caso, Hamilton Castro, que converse con el director de IDL-Reporteros.

Reveló que se produjo una reunión en su despacho, luego de la cual Castro ya no quiso más reuniones.

DILIGENCIA. El ex fiscal de la Nación, asimismo, reconoció que el 10 de julio de 2018 llamó al fiscal adjunto Rodrigo Álvaro Rurush para indagar sobre una diligencia que se ejecutaba en el local de IDL-Reporteros, luego de haber recibido una comunicación de Gorriti. No obstante, señaló que no pidió su suspensión.

“Lo llamé y le pregunté al fiscal, y me dijo que ya estaba suspendiendo (la visita). Ahí quedó todo”, dijo.

Sin embargo, admitió que tras esta frustrada diligencia autorizó la emisión de un comunicado en el que la Fiscalía pidió disculpas por las “incomodidades causadas”a IDL-Reporteros.

Precisó que en su llamada Gorriti le dijo que el fiscal “no tenía documentos oficiales” (orden de allanamiento), por lo que se comunicó con el fiscal a cargo.