Este jueves, se realizó la firma del Pacto Ético Electoral entre las 29 organizaciones políticas y alianzas electorales que participarán en las elecciones generales de 2026. El documento fija compromisos de comportamiento en campaña y busca orientar a la ciudadanía sobre las conductas que pueden esperar de los candidatos.

El jefe de IDEA Internacional en Perú, Percy Medina, explicó que los eventuales incumplimientos no acarrean sanciones legales, pero sí consecuencias políticas que se expresarán en las urnas el 12 de abril.

“La ciudadanía tiene que vigilar si quienes han firmado están cumpliendo o no, y si no cumplen sancionarlos con el voto. El voto es quizás el principal mecanismo de sanción”, declaró para Andina.

En esa línea, el líder indicó que el acuerdo contará con el acompañamiento de un tribunal de honor, encargado de pronunciarse públicamente ante posibles vulneraciones de lo comprometido por las agrupaciones firmantes.

“Justamente un compromiso ético se basa en la fuerza de quienes han dado su palabra y no necesitan estar obligados por una norma, no tiene que haber una multa o una sanción, sino lo que tiene que haber es también un llamado de atención de la ciudadanía”, sostuvo.

El representante de IDEA Internacional precisó que el pacto no tiene la naturaleza de una norma jurídica, por lo que no se aplica como una ley o un reglamento. Sin embargo, sostuvo que su contenido establece parámetros claros de comportamiento.

“Es un conjunto de normas de conducta que son éticamente exigibles y que nos permiten mostrar quiénes tienen palabra y quiénes no; quiénes cumplen aquello a lo que se han comprometido y quiénes simplemente firman para la foto”, precisó.

Instrumento para interpretar conductas en campaña

Según Medina, el Pacto Ético Electoral funciona como una referencia para interpretar la actuación de las organizaciones en campaña, tanto en su relación con la ciudadanía como con los organismos electorales y las reglas del proceso.

“Permite mostrar quiénes se comprometen con determinadas normas, quiénes no”, afirmó.

Finalmente, advirtió que el elevado número de partidos y postulantes en el actual proceso representa dificultades adicionales para la organización de debates y la presentación ordenada de propuestas ante el electorado.