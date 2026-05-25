El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exigió a Fuerza Popular y a Juntos por el Perú que centren los debates en planes de gobierno y propuestas programáticas, detallando no solo el contenido de sus promesas, sino la forma en que serán ejecutadas.

Esto, previo al Debate Técnico realizado ayer en la sede Nazca del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en Jesús María, donde los equipos técnicos de ambas agrupaciones expusieron y sustentaron sus planes de gobierno.

Además, instó a los simpatizantes de ambos partidos a ejercer su participación política de forma respetuosa, en especial a quienes se congregaron en las afueras de las instalaciones del JNE.