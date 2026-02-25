El papa Papa León XIV realizará del 13 al 23 de abril su primer gran viaje internacional decidido personalmente, con una gira por África que incluirá Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial.

Aunque su primer desplazamiento como pontífice fue a Líbano y Turquía —destinos elegidos por el fallecido Papa Francisco—, este viaje refleja una decisión propia y marca una nueva etapa en su pontificado.

Será una peregrinación de diez días, una duración que recuerda el viaje de Juan Pablo II en 1985, cuando recorrió siete países africanos en once días.

Argelia y el legado de san Agustín

En Argelia, el pontífice visitará Argel y Annaba, la antigua Hipona, vinculada a la vida de san Agustín.

León XIV, cuyo nombre secular es Robert Prevost, ha destacado el valor de la figura del santo como puente entre cristianos y musulmanes.

Entre las posibles paradas figuran el santuario de Tibhirine y la Basílica de Notre Dame d’Afrique, símbolo del diálogo interreligioso en el país.

Argelia cuenta con 48 millones de habitantes, en su mayoría musulmanes suníes, mientras que la comunidad católica ronda los 6.000 fieles.

Angola y Camerún: mayoría cristiana y desafíos políticos

En Angola, donde el 44 % de la población se declara católica, el papa visitará Luanda en el marco de los 450 años de la ciudad.

En Camerún, el viaje se da en un contexto político complejo tras las elecciones que ratificaron al presidente Paul Biya, en el poder desde 1982.

León XIV ya había manifestado su preocupación por los secuestros de sacerdotes y estudiantes en regiones anglófonas del país.

Guinea Ecuatorial y el idioma español

La última etapa será Guinea Ecuatorial, que no recibe la visita de un papa desde hace 44 años.

En este país, el pontífice podrá expresarse en español, lengua oficial, tras haber vivido más de dos décadas en Perú.

Allí encontrará el régimen de Teodoro Obiang Nguema, en el poder desde 1979, señalado por organismos internacionales por presuntas violaciones de derechos humanos.