A menos de tres meses del fin del período parlamentario, el Congreso de la República abrió un concurso público para intervenir el complejo deportivo Fernando León de Vivero.

El proceso contempla el retiro total del césped sintético, la remoción de 170 butacas, el cambio de techos en tribunas y el refuerzo de columnas con acero.

Sin embargo, los congresistas Guido Bellido y Jaime Quito rechazaron la iniciativa.

“No entiendo la necesidad de realizar este maquillaje antes de retirarse”, indicó Quito al dominical Cuarto Poder.

Ante ello, el Congreso respondió mediante un comunicado oficial.

“El procedimiento se desarrolla con total regularidad y en estricto cumplimiento de la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento”, reza el texto institucional.