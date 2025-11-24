El partido Ahora Nación, de Alfonso López Chau, tiene entre sus precandidatos al Senado por Tacna a Jaime Silvert Montalico Ccalla, un abogado que fue acusado de tocamientos indebidos en el año 2022.

Ante esta situación, la agrupación política aseguró a Correo que la postulación de Montalico Ccalla será retirada en los próximos días.

EL CASO

Jaime Montalico fue denunciado en la Policía por hacer tocamientos indebidos a una estudiante de derecho de 20 años.

Por este caso, la Fiscalía presentó una acusación por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento.

En julio de este año, además, se emitió el auto de enjuiciamiento del caso, por que solamente está pendiente que el juez determine una fecha para el inicio del juicio.

Consultados por el caso, Ahora Nación indicó que el Comité de Tacna del partido solicitó el retiro de la precandidatura de Jaime Montalico.

“El Tribunal de Ética va a proceder. Se va a retirar la candidatura, porque desde la base de Tacna se está pidiendo el retiro. Ahora Nación lo retirará entre hoy y mañana”, refirieron a este medio.

DESCARGOS

Por otro lado, el abogado Montalico aseguró que sí le comunicó a la agrupación política de su situación judicial.

“Les informé que tengo las pruebas de mi inocencia, de las cámaras de seguridad, la declaración de los testigos. Estoy seguro que fue una denuncia sembrada. Nadie puede ensuciar las honras de nadie”, afirmó.