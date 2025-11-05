Ad portas de las Elecciones Generales 2026, los partidos políticos tienen que realizar elecciones internas para definir la fórmula presidencial que presentarán.

En organizaciones como el Partido Cívico Obras, habrá una lista única liderada por el exalcalde de Lima, Ricardo Belmont.

El periodista ya se traslada por regiones para realizar su campaña electoral con miras al sillón presidencial.

De acuerdo con información confirmada por Correo, las personas que acompañarán al popular Hermanón serán Ricardo Belmont son Daniel Barragán de Lambayeque y Dina Hancco de Puno en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Daniel Barragán fue ministro de Defensa durante la gestión de Pedro Castillo. (Foto: Mindef)

CUADROS

Daniel Barragán fue ministro de defensa durante el gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, renunció por motivos personales según una carta enviada al entonces presidente.

“A la opinión pública informo que, por motivos estrictamente personales, he presentado mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Defensa. Agradezco al presidente de la república por haberme dado la invalorable oportunidad de servir a mi patria”, escribió el ministro de Defensa.

Esta no es la primera vez que Barragán va a una elección, pues postuló como regidor en los comicios de 2018 con Unión por el Perú (UPP), tres años después, fue candidato a la segunda vicepresidencia con el mismo partido.

Mientras que Dina Hancco Hancco es una docente que militó en el partido de Alianza para el Progreso (APP) entre 2017 y 2019, así como también postuló al Congreso en el 2021 con el partido UPP.