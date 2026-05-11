A menos de un mes de la segunda vuelta electoral, Juntos por el Perú (JP) acumula una serie de irregularidades financieras que la ONPE documentó en dos resoluciones sancionadoras emitidas en noviembre del 2025 y febrero de este año, con multas que suman casi 270 mil soles.

De acuerdo al dominical de Punto Final, estas acciones se remontan a las elecciones generales 2021, cuando Véronica Mendoza postuló a la presidencia y Roberto Sánchez al Congreso. Sumado a ello, se registraron algunas incongruencias en las finanzas de 2022, 2023 y 2024.

FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑA DE 2021

En esa campaña, JP declaró ante la ONPE haber gastado casi 231 mil soles, provenientes de financiamiento exclusivamente privado. Sin embargo, en la resolución de noviembre pasado, la ONPE detectó que la agrupación política recibió 17 aportes de fuente prohibida (anónima o desconocida) por un monto de 17 mil soles.

Uno de los casos más llamativos es el de Alberto Morote Sánchez, excandidato al Congreso por JP, a quien el partido le atribuyó un aporte de mil soles. “No aporté nada de dinero, me mandaron una comunicación de la ONPE, yo contesté que no había hecho ninguna aportación”, dijo.

El caso más grave es el de Frida Morante Soria, funcionaria de diversas dependencias estatales en Moquegua. JP sostuvo que ella aportó mil soles en efectivo y otros mil en especies en marzo de 2021. El problema es que Morante Soria falleció en diciembre de 2020, tres meses antes de la supuesta donación.

Al respecto, el abogado del partido, Roy Mendoza, reconoció no tener detalles sobre ese caso y sugirió que podría tratarse de un error de registro.

FONDOS PÚBLICOS DE JUNTOS POR EL PERÚ

Las irregularidades no se limitan a la campaña del 2021. En 2022, JP recibió financiamiento público directo por un millón 300 mil soles, pero solo declaró en sus libros contables 596 mil soles, generando una diferencia de 778 mil soles sin explicación. Ese mismo año, entre sus aportantes privados figuró Nicanor Boluarte con 2500 soles, y la ONPE encontró que los nombres y DNI de 47 aportantes no coinciden con registros del RENIEC.

En 2023, JP no declaró los ingresos y gastos del primer semestre. Asimismo, en el 2024, declaró ante la SUNAT no haber percibido ningún ingreso, pero ante la ONPE reportó más de 320 mil soles en movimientos.

A ello se suma que William Sánchez Palacios, hermano del candidato Roberto Sánchez, trabajó en el partido entre 2022 y 2024 realizando labores administrativas, percibiendo cerca de 26 mil soles con dinero de fondos públicos. Hoy aparece junto al candidato en actividades de campaña.

En febrero pasado, una segunda resolución sancionadora impuso 88 mil soles adicionales al partido, luego de que la ONPE determinara que en este mismo periodo de tiempo, JP emitió 86 recibos equivalentes a 86 mil soles, que no contaban con la firma de los supuestos aportantes.

El abogado Roy Mendoza restó importancia a las sanciones y afirmó que están en cuestionamiento. Además, indicó que una de ellas presentará apelación.

Por otro lado, en esta primera vuelta de 2026, los gastos de campaña de JP apenas superaron los 93 mil soles, siendo el propio candidato Roberto Sánchez su principal aportante con 28 mil 500 soles.