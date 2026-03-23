La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fijó el 20 de marzo como plazo para la primera entrega de información financiera de la campaña electoral. Pero, tras reportes de problemas de conectividad y saturación por nuevos usuarios, la entidad amplió el plazo hasta el próximo viernes 27.

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Según la plataforma Claridad, 20 de los 39 organizaciones políticas no presentaron sus reportes de ingresos y gastos de campaña. Entre ellos destacan Acción Popular, el FREPAP y Fe en el Perú. Les siguen Juntos por el Perú, Un Camino Diferente, Salvemos al Perú, Progresemos y SíCreo.

Se suman el PRIN, Perú Primero, Perú Acción, Integridad Democrática, Cooperación Popular, el Partido Patriótico del Perú, Frente de la Esperanza 2021, Partido Demócrata Verde, Partido Demócrata Unido Perú, Partido Cívico Obras y Partido Ciudadanos por el Perú.

También figura la alianza electoral Venceremos, liderada por Ronald Atencio.

Sanciones

El experto en derecho electoral José Villalobos explicó a Correo que los partidos que no presenten esta información dentro del plazo prorrogado enfrentarán multas de entre 31 y 100 UIT (aproximadamente S/ 165,850 y S/ 535,000 respectivamente). “La ONPE está privilegiando el derecho a información para que, antes de las elecciones sepamos, sus gastos”, detalló.

Además, consideró “lamentable” que los partidos no hayan presentado sus informes y “obligado” a la ONPE ampliar el plazo. “Los electores deberán evaluar eso”, concluyó.