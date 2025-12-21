Este domingo, la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió un comunicado oficial para aclarar que el reciente pase a la situación de retiro de oficiales generales y superiores forma parte de un procedimiento anual, técnico y enmarcado en la normativa vigente, descartando que se trate de una medida disciplinaria o sancionadora.

Proceso anual regulado por ley

Mediante el Comunicado N.° 23-2025, la institución explicó que el pase al retiro por renovación de cuadros está expresamente contemplado en la legislación policial para los grados de mayor, comandante, coronel, general y teniente general. Este mecanismo se activa cuando los oficiales cumplen con requisitos específicos de tiempo de servicios, años en el grado y siete criterios técnicos de evaluación integral de la carrera.

#PNPInforma 📢 | Comunicado n.° 23-2025, dirigido a la opinión pública. pic.twitter.com/9BP8bRMx5P — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 21, 2025

La PNP precisó que este proceso se ejecuta una sola vez al año y considera diversos factores estratégicos: el número de efectivos necesarios para el siguiente periodo, la cantidad de oficiales que ascenderán, el cuadro de asignación de puestos, la evaluación del desempeño profesional y la proyección del oficial dentro de la institución.

No constituye sanción administrativa

La institución enfatizó que el pase al retiro no debe interpretarse como una medida punitiva, sino como el cumplimiento de una etapa natural en la carrera policial.

“Se considera la misión cumplida y en nombre de la Nación se agradecen los servicios prestados a la patria”, indica el comunicado.

Asimismo, subrayó que los resultados de este procedimiento han sido publicados conforme a la normativa establecida, garantizando la transparencia del proceso.

Como parte del proceso de transparencia, la PNP presentó cifras históricas de los pases a retiro registrados en los últimos cinco años. Según dicha lista, en 2021 pasaron a retiro 20 oficiales generales y 199 oficiales superiores. En 2022 fueron 4 generales y 166 superiores. En 2023 la cifra alcanzó 20 generales y 292 superiores. En 2024 se registraron 22 generales y 296 superiores. Mientras que para 2025 la cifra corresponde a 25 oficiales generales y 81 oficiales superiores.

Ceremonia de homenaje el 29 de diciembre

Por otra parte, la institución policial anunció la realización de un acto protocolario público programado para el 29 de diciembre de este año, en el que se honrará a los efectivos que ingresan a la condición de retiro. La ceremonia contará con la participación de representantes del Estado, familiares de los homenajeados y miembros de la fuerza policial. El evento busca destacar el recorrido profesional de estos oficiales, resaltar su aporte a la seguridad ciudadana y el orden público, así como transmitir el reconocimiento nacional por su labor al servicio del Perú.