A principios de este año, el Ministerio Público (MP) inició una investigación a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como presunta líder de una organización criminal que realizó una serie de gestiones para favorecer su gestión y su permanencia en el cargo.

Y todo parece indicar que Benavides Vargas sabía lo que se venía, pues un mes antes constituyó un patrimonio familiar a favor de sus hijas.

Por tal motivo, la propiedad de la fiscal suprema no podrá ser afectada judicialmente, es decir, ni incautada, embargada, entre otros aspectos.

Patricia Benavides señaló que "no se corre de la justicia" y pidió respeto al debido proceso. Fuente: Poder Judicial.

DETALLES

Durante la audiencia en la que se evaluó el requerimiento de 36 meses de impedimento de salida del país para Benavides, el fiscal adjunto supremo Marcial Paúcar expuso los elementos más relevantes que justifican la medida.

Entre ellos mencionó que después de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió a Benavides de manera temporal (6 de diciembre), la abogada hizo una gestión el 20 de diciembre de 2023.

“Ha constituido un patrimonio familiar sobre el bien inmueble de su propiedad a favor de sus menores hijas”, indicó el fiscal.

De acuerdo con información revisada por Correo, el 26 de diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, en el apartado de administración de justicia, el edicto da cuenta de ese patrimonio familiar con fecha 20 de diciembre.

Específicamente se menciona que “Liz Patricia Benavides Vargas solicita la constitución de patrimonio familiar a favor de sus menores hijas (...)”, se lee en el documento.

El patrimonio familiar es sobre un inmueble de Benavides ubicado en Jirón Juan Gris número 282, urbanización Las Begonias, en el distrito de San Borja, Lima.

El trámite fue validado por el notario Elard Wilfredo Vilca Monteagudo.

Esta es la constancia del patrimonio familiar constituido por Patricia Benavides. (Foto: Correo)

Al respecto, el penalista Andy Carrión explicó que la decisión tomada por Patricia Benavides no se trata de un adelanto de herencia, sino de la constitución de un patrimonio familiar.

“Este patrimonio constituido se cubre de eventuales incautaciones, expropiaciones o incluso extinción de dominio, porque no formaría parte únicamente de ella, sino sería un patrimonio con sus hijas”, señaló el letrado.

Esto también significa que no se podría realizar un eventual embargo de la propiedad.

En diálogo con Correo, el abogado afirmó que la medida tomada por Benavides puede interpretarse como un peligro de obstrucción a la justicia.

En ese sentido mencionó el caso de Mauricio Fernandini, quien donó cuatro inmuebles a favor de su hermana, hecho que fue considerado entre los argumentos de la Fiscalía para solicitar la detención preliminar en contra del periodista.

“La Fiscalía consideró ese acto como obstrucción a la justicia, vinculado a la oportunidad, es decir, por la fecha en que se realizó el trámite”, indicó.

En la misma línea, Carrión recordó que cuando Patricia Benavides hizo la constitución de su patrimonio familiar ya había sido suspendida por la JNJ y las declaraciones de Jaime Villanueva que la vinculaban ya eran de conocimiento público.

“Ya había un riesgo de que en algún momento podría sustraerse este bien”, sostuvo.

ELEMENTOS

Durante la audiencia de evaluación del impedimento de salida del país para Benavides, el fiscal Marcial Paúcar señaló que a la suspendida fiscal de la Nación se le imputan seis hechos (ver infografía).

Uno de ellos, por ejemplo, hace referencia a que Benavides sería líder de una red criminal que buscó obtener influencia sobre funcionarios para maniobrar instituciones como el Parlamento.

Entre los aspectos que tiene la Fiscalía para sustentar el caso están las declaraciones de Jaime Villanueva.

Al respecto, el fiscal Paúcar recordó que Villanueva “no es un testigo indirecto de oídas, sino un testigo que da cuenta de hechos que le constan de manera directa”.

Además de los elementos que acreditan la gravedad del caso que se investiga, la Fiscalía mencionó que Patricia Benavides tiene facilidad para salir del país, lo que se demuestra en las cuatro páginas de su movimiento migratorio de viajes al extranjero.

El fiscal Marcial Paúcar fue el encargado de sustentar el requerimiento de impedido de salida del país para Benavides.

“Se debe resaltar que su cónyuge tiene nacionalidad chilena. Tiene facilidades para salir del país o permanecer oculta”, indicó el fiscal.

Agregó que Benavides no tiene arraigo laboral porque está suspendida de su cargo desde diciembre del año pasado.

Sobre la gravedad de la pena, el MP precisó que por cada hecho hay penas que varían entre 6 a 20 años.

También se hizo alusión al comportamiento que tuvo Benavides durante el procedimiento judicial.

En ese sentido se recordó que presentó una serie de recursos con la intención de reprogramar y/o suspender diligencias preliminares.

A esto se le suma que el 22 de enero, la Fiscalía le solicitó a Benavides Vargas la entrega voluntaria de su celular. Sin embargo, la suspendida fiscal de la Nación presentó un escrito el 31 de enero en el que requiere que le precisen cuál es el objetivo del pedido de su equipo.

Por su parte, la Procuraduría destacó que ante la magnitud del daño que ha generado el caso, es necesario asegurar la presencia de las personas responsables.

Estos son los hechos que le imputa la Fiscalía a Patricia Benavides (Infografía: Diario Correo).

DEFENSA

Durante su intervención, el exfiscal de la Nación Patricia Benavides dijo que no se correrá del sistema de justicia y que se defenderá con la Constitución.

“Estoy aquí para ejercer mi derecho de defensa. No me puede negar a exigir que se respete el debido proceso, es un derecho fundamental para todos los peruanos sin distinción”, afirmó.

Desde su punto de vista, hay un revanchismo, así como un sesgo político e ideológico que en ocasiones mancha la función fiscal.

Además, minimizó las declaraciones de Jaime Villanueva, su exmano derecha.

“Hoy estamos ante una solicitud de impedimento de salida del país en virtud de por el simple dicho de un aspirante a colaborador eficaz, sin elemento alguno que corrobore ello”, indicó.

Benavides agregó que sabía que la lucha no sería fácil, porque están mezclando historias y confunden argumentos para tratar de engañar a la ciudadanía.

“Siempre he dicho que no me corro del sistema de justicia, no temo a una investigación, no temo a una decisión judicial porque son la principal interesada en que estos hechos se esclarezcan”, apuntó.

Jaime Villanueva, asesor de Benavides, fue detenido en noviembre pasado como parte de la denominada Operación Valkiria. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)

Al finalizar la audiencia, el juez Juan Carlos Checkley anunció que resolverá el pedido de impedimento de salida del país para Benavides en plazo de ley y que la decisión será notificada por casilla electrónica a las partes.

Sobre la constitución del patrimonio familiar, Patricia Benavides dijo en Exitosa que solo hizo una “transferencia”, pero que el bien está a su nombre. “Es un cambio, es el patrimonio familiar para que mis hijas menores de edad puedan vivir ahí”, dijo.

Ante la consulta de que si antes sus menores hijas no podían vivir ahí, respondió: “Sí, efectivamente, pero hay que regularizarlo. Soy fiscal, tengo que hacerlo todo de acuerdo a ley”.

Bastante incómoda, señaló que “simplemente” el inmueble se ha convertido en patrimonio familiar y que se intenta confundir a la ciudadanía.

Si Patricia Benavides no es destituida, podría regresar a su cargo el 6 de junio. Fotos: Alessandro Currarino / @photo.gec