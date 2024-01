La fiscal suspendida Patricia Benavides expresa objeciones respecto al procedimiento llevado a cabo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en relación a su situación.

En una declaración reciente, Patricia Benavides afirmó que a lo largo de sus 28 años de carrera no ha vulnerado derechos fundamentales y rechaza la presunta persecución política en su contra. También denuncia la falta de una investigación adecuada por parte de la JNJ, señalando la obtención de documentos sin garantías de defensa y solicitando respeto al debido proceso.

Benavides alega que durante este período no se ha llevado a cabo ninguna acción de investigación y plantea la posibilidad de que los documentos hayan sido obtenidos de manera irregular.

“Solo documentos que seguramente o quizás le estén entregando los fiscales a cargo de la señora Marita Barreto. Si esto fuese verdad sería gravísimo porque son documentos obtenidos sin la mínima garantía de contradicción o defensa”, señaló.

Asimismo, rechazó la supuesta persecución política en su contra y niega haber violado derechos fundamentales. Por lo que se dirige a la JNJ, para exigirle respeto al proceso y que se inicien las investigaciones correspondientes.

“Basta de una persecución y cacería política. Jamás en mis 28 años de carrera he pisoteado los derechos fundamentales de ninguna persona. Por ello, aún como fiscal suprema y ciudadana peruana, exijo a la Junta Nacional de Justicia el respeto al debido proceso y se me inicie las investigaciones que correspondan para hacer uso de mi derecho a la defensa, lo que hasta el día de hoy no ha ocurrido”, indicó.