La vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País), aseguró que el Gobierno le ha ofrecido, mediante emisarios y “amigos”, ocupar altos públicos tanto a ella como sus familiares, pero que en todos los casos los ha rechazado debido a que “no le debe nada a nadie”.

En declaraciones a Willax, dijo que el flamante presidente de Perupetro, Daniel Salaverry, también la ha contactado mediante otras personas para convencerla de que “lleve la fiesta en paz con el Gobierno”.

“Salaverry ha estado queriendo hablar conmigo, directamente no se ha comunicado conmigo, pero mediante terceras personas me ha dicho que lo que quería era llevar la fiesta en paz conmigo. Pero yo le respondo que yo no tengo por qué hacer eso, porque yo no le debo nada a nadie, vengo como una patriota, vengo a luchar por el país. Ellos están destrozando al país, no nos van a ganar”, dijo.

“No es solo Salaverry, desde hace bastante tiempo llevo teniendo que oír a emisarios del Gobierno que vienen a hacerme propuestas decentes e indecentes. Se valen de amigos que no puedo mencionar , me han ofrecido cargos públicos importantes. Una vez me dijeron que no había nadie el Ministerio de la Mujer, por eso quiero decir que yo no tengo ningún interés, no hay nada que el Gobierno puedan ofrecerme, yo soy una mujer cualquiera que lucha por su país. No me van a comprar por puestos para mi o mi familia, ni con nada. Me han ofrecido todo”, agregó.

Cabe indicar que a finales del año pasado, Chirinos presentó una moción de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo, la cual no consiguió los votos necesarios para ser admitida a debate en el pleno del Parlamento.

Al ser consultada por qué mensaje le daría al mandatario Castillo Terrones, Chirinos respondió que le daría dos consejos pero que luego le dejarían en claro que lo va a vacar.

“Yo le pediría al presidente que jamás haga una Asamblea Constituyente y que no ponga en cargos altos a gente que no es idónea, que no ponga a personas vinculadas con el terrorismo. Pero en verdad le diría “te voy a vacar” porque acá no estamos para perder el tiempo”, manifestó.