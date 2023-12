La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) grabó un mensaje en video y afirmó que la Fiscalía “en las próximas horas” allanará su vivienda, su despacho y pedirán su detención preliminar.

En sus redes sociales, la legisladora cuestionó que se use al Ministerio Público y el Poder Judicial como armas políticas contra quienes luchan contra sus “oscuros intereses”.

“¿Qué buscan con eso? ¿Intimidarme? ¿Qué deje de luchar por mi país? Eso no va a ocurrir. Yo puse la primera vacancia contra Castillo, yo denuncié a Bellido, a Betssy Chávez, a Aníbal Torres, a Zoraida Avalos, a la JNJ y a Vizcarra, solo yo”, expresó.

“Se los digo bien claro, no me harán retroceder. Soy Patty Chirinos y permaneceré firme, sin miedo, con la frente en alto porque no he cometido ningún delito”, agregó.

He tomado conocimiento que en las próximas horas, de manera arbitraria e ilegal, sin ningún sustento jurídico, van a allanar mi despacho, mi casa y pedirán mi detención preliminar.

La caviarada quiere cobrar venganza contra quienes siempre luchamos por el Perú.

¿Qué buscan con… pic.twitter.com/heKcvLdDCA — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) December 18, 2023

Patricia Chirinos involucrada

La legisladora se ha visto involucrada con la investigación por presunta organización criminal contra Jaime Villanueva Barreto, el exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Esto porque, según la tesis fiscal, Chirinos habría realizado gestiones a favor de la referida red, que tendría como cabeza a la extitular del Ministerio Público.

Se sabe que a Chirinos se le atribuye la coordinación de los votos del Bloque Magisterial para la inhabilitación de Zoraida Ávalos en el Pleno.