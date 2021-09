La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva (Acción Popular), se solidarizó con la legisladora Patricia Chirinos, quien denunció haber sido agredida verbalmente por el primer ministro, Guido Bellido, y pidió “desterrar estos actos censurables”.

A través de su cuenta en Twitter, la titular de ese poder del Estado rechazó cualquier expresión de violencia de género y señaló que este tipo de hechos “nos impiden crecer como sociedad”.

“Como mujer y peruana rechazo cualquier expresión de violencia de género. Mi solidaridad con Patricia Chirinos por la inaceptable agresión verbal que ha denunciado. Tenemos que desterrar estos actos censurables que nos impiden crecer como sociedad”, escribió en la red social.

Como se recuerda, la legisladora Patricia Chirinos detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, señaló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

Sin embargo, Bellido Ugarte rechazó la acusación en Twitter y dijo que esta denuncia -que niega sea verdadera- no contribuye al diálogo entre el Gobierno y el Parlamento Nacional.

“Con mucha sensibilidad y empatía hacia la situación de violencia contra la mujer que vivimos, acudí al Pleno y expusimos una serie de medidas para detener esta situación crítica que está presente en todos los rincones del país. ¡No queremos más violencia! Y esta es mi lucha”, escribió.

