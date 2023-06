Patricia Juárez, vocera de la bancada Fuerza Popular (FP), indicó este martes que su grupo político aún no ha definido si participará en una lista para la elección de la próxima Mesa Directiva del Congreso para el periodo 2023-2024.

“No hemos definido aún si es que Fuerza Popular va a tentar la presidencia o si es que vamos a estar en la Mesa Directiva”, precisó en diálogo a RPP Noticias.

Asimismo, indicó que su bancada tampoco ha realizado reuniones con otras representaciones legislativas para conversar sobre posibles alianzas.

“Nosotros siempre somos muy cautos en estos momentos. Siempre consideramos que la mesa se forma en la última, si no es casi, en las últimas dos semanas. Todavía falta mucho. En realidad nosotros no hemos tomado una posición como bancada, no hemos en este momento -digamos- hecho las conversaciones que correspondan al interior de la bancada”, señaló.

“Todavía miramos esto con mucha cautela, respetamos muchísimo -en general- a todos los congresistas sin excepción. Esperemos como se van decantando las cosas todavía en un futuro -digamos- inmediato. Todavía creemos que es muy pronto que podamos tener nosotros una posición ya firme al respecto”, añadió.

En otro momento, la parlamentaria resaltó que Fuerza Popular ha contribuido de manera decisiva “para que el Congreso tenga la solidez que se requería”. “Nos hemos trazado una tarea legislativa que hemos venido cumpliendo, en esa tarea vamos a continuar”, puntualizó.