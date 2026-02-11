Patricia Juárez negó que el Congreso esté ofreciendo un ‘manto de protección’ al presidente José Jerí frente a los cuestionamientos e investigaciones en su contra, y sostuvo que la prioridad debe ser asegurar una transición ordenada de cara a las Elecciones 2026.

En ese contexto, la congresita descartó que exista algún tipo de “intromisión” o “temor” que impida impulsar la salida del jefe de Estado.

Aunque reconoció que desde el Legislativo hay voces que plantean una posible vacancia o censura, afirmó que ante una decisión política de este tipo es necesario actuar con “madurez y tranquilidad”.

La parlamentaria señaló que la razón es que quedan pocos meses para las elecciones y para que el presidente deba rendir cuentas ante la justicia en julio, debido a “las cosas que se le imputan actualmente”, entre ellas reuniones no oficiales con empresarios chinos y cuestionamientos por la contratación de cinco jóvenes que visitaron su despacho.

“Creo que, en general, la gran mayoría de peruanos quiere que haya una transición ordenada, unas elecciones transparentes que refleje la voluntad del ciudadano en los resultados y que finalmente, luego, termine este Gobierno. En estos momentos se descubren muchas cosas de Jerí, que inclusive nosotros tampoco conocíamos”, declaró a RPP.

Al ser consultada sobre si la eventual salida de José Jerí afectaría el proceso electoral, Patricia Juárez sostuvo que este no se vería perjudicado directamente; sin embargo, advirtió que un cambio de Gobierno sí podría alterar el desarrollo del país.

En ese sentido, precisó que la salida del presidente conllevaría la renovación de ministros, viceministros, directores generales y asesores, lo que podría frenar proyectos en curso y afectar a gobiernos regionales, municipalidades y organizaciones sociales.

“Nosotros hemos sido muy críticos y somos críticos de Jerí y se lo hemos mencionado cuando ha ido a la Comisión de Fiscalización, que es su exclusiva responsabilidad el habernos puesto en esta situación de crisis”, manifestó.

Posteriormente, la legisladora afirmó que Fuerza Popular prioriza la estabilidad del país, aunque ello no implique un beneficio electoral para su partido.

“Siempre vamos a preferir la estabilidad del país que pretender salir favorecidos en un tema electoral, poniendo en riesgo la estabilidad y los proyectos y el desarrollo de nuestro país”, finalizó.