Patricia Juárez calificó de inviable la propuesta para declarar estado de sitio en Trujillo y otras zonas de La Libertad, planteada por el ministro del Interior, Carlos Malaver. Recordó que la Constitución establece que esta figura solo corresponde en situaciones de guerra externa.

“La Constitución es absolutamente clara (...) eso solamente sería en una situación de guerra externa, que no existe en este momento”, expresó Juárez para Canal N.

Juárez cuestionó que se plantee pasar de un estado de emergencia a uno de sitio, señalando que no corresponde constitucionalmente. Incluso calificó como un “dislate del ministro” la propuesta y pidió que se repliquen acciones como las tomadas en Pataz para enfrentar la violencia en la región.

También se pronunció sobre el proyecto que busca tipificar el “terrorismo urbano” como delito. Reconoció la gravedad de la criminalidad, pero expresó reparos. “Cambiar una denominación no va a extinguir el delito”, dijo.