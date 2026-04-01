Durante la quinta fecha del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, el candidato Paul Jaimes (Progresemos) afirmó que implementará mecanismos obligatorios de rendición de cuentas para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

La declaración se produjo durante el bloque de pregunta ciudadana, tras la consulta formulada desde Independencia, en Lima, quien preguntó qué reformas institucionales aplicaría para fortalecer la transparencia y la estabilidad del Estado.

“Ante la baja confianza ciudadana en el gobierno y el Congreso, ¿qué reformas institucionales concretas implementará para garantizar la rendición de cuentas permanente durante su mandato y fortalecer la estabilidad del Estado?”.

Jaimes asegura que implementará medidas estrictas de rendición de cuentas

En su respuesta, el candidato sostuvo que su eventual gobierno adoptará una política estricta para fiscalizar el comportamiento de los representantes políticos.

“Existe mucha desconfianza en toda la clase política y sobre todo en estos políticos tradicionales que el día de hoy me acompaña y que han saqueado al país”.

Asimismo, cuestionó decisiones tomadas por el Congreso respecto a reformas previamente consultadas a la ciudadanía.

“Se dijo en algún momento no a la bicameralidad y se zurraron en ello. No a la reelección y se zurraron en ello”.

El candidato también criticó el uso de recursos públicos en el Parlamento.

“No es posible que el Congreso de la República esté despilfarrando el dinero del Estado”.