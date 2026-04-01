Durante la quinta fecha del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, los candidatos Paul Jaimes (Progresemos), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Mario Vizcarra (Perú Primero) participaron en el bloque dedicado a Educación, Innovación y Tecnología, donde presentaron propuestas sobre formación técnica, inteligencia artificial y mejora del sistema educativo.

El intercambio incluyó exposiciones iniciales y una fase de diálogo directo entre los postulantes, quienes también protagonizaron críticas políticas y cuestionamientos sobre la situación actual del sistema educativo.

Paul Jaimes propone duplicar becas y ampliar formación técnica

El candidato Paul Jaimes, de Progresemos, inició su participación cuestionando a políticos tradicionales y planteando proyectos de infraestructura vinculados al desarrollo regional.

“Han pasado 50 años desde que nos han saqueado estos país, estos políticos miserables y otra vez se están presentando para seguir saqueando”.

Durante el intercambio, anunció medidas relacionadas con la educación técnica y el fortalecimiento del programa Beca 18.

“Progresemos también es que tú termines el quinto de secundaria con una carrera técnica a nombre de la nación como si fuera instituto”.

Asimismo, planteó ampliar el número de beneficiarios del programa.

“Progresemos también es que podamos duplicar el presupuesto para Beca 18 y al fin pagar al 100% la deuda con el magisterio”.

El candidato también propuso incorporar profesionales de salud mental en centros educativos.

“Progresemos también es acompañarte en los colegios con psicólogos y psiquiatras para salvarnos y solucionar el tema de la ansiedad y la depresión”.

Herbert Caller plantea descentralizar universidades e implementar inteligencia artificial

Por su parte, el candidato Herbert Caller, del Partido Patriótico del Perú, propuso una reforma educativa basada en metodologías internacionales y el uso de tecnología avanzada.

“Aseguraremos la revolución educativa aplicando método de superaprendizaje desarrollados en Europa como la sugestopedia”.

Asimismo, planteó la descentralización de universidades nacionales en distintas regiones del país.

“Vamos a descentralizar las principales universidades como la San Marcos, la UNI y la Agraria, una en cada región del amado Perú”.

El postulante también destacó el uso de herramientas tecnológicas para optimizar procesos estatales.

“Aplicaremos la inteligencia artificial para reducir procesos, tiempos e inversión dentro del Estado”.

Mario Vizcarra propone pago de deuda social y sistema digital contra la delincuencia

El candidato Mario Vizcarra, de Perú Primero, centró su intervención en la situación actual del sistema educativo y la necesidad de mejorar las condiciones laborales del magisterio.

“Ahora tenemos una educación paupérrima”.

Durante el intercambio, anunció el reconocimiento del pago pendiente a docentes.

“Vamos a reconocer inmediatamente el pago de la deuda social, un derecho ganado por todos los profesores”.

Asimismo, planteó el uso de tecnología para reforzar la seguridad ciudadana.

“Vamos a crear el sistema de escudo digital. Es un sistema que usará la inteligencia artificial para poder detectar a los delincuentes antes de cometan sus fechorías”.

También expresó preocupación por el abandono escolar en el país.

“Es realmente lamentable que cada año 20 000 estudiantes peruanos de colegios nacionales abandonen las aulas”.

El bloque concluyó tras agotarse el tiempo asignado para la terna correspondiente.