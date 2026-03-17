La renuncia inesperada de la premier Denisse Miralles ha desatado una nueva crisis política en uno de los momentos más inestables que afronta el país. Tras la notificación oficial, el presidente José María Balcázar procederá este martes a tomar juramento a un nuevo Gabinete Ministerial luego, que estuvo liderado menos de un mes por la exministra de Economía.

La convocatoria para la juramentación del nuevo gabinete fue enviada oficialmente por la Presidencia de la República con antelación. El acto se realizará en Palacio de Gobierno a partir de las 2:15 de la tarde de este martes 17 de marzo.

La salida de Miralles se produjo en una coyuntura particularmente sensible para el gobierno. La renuncia ocurrió apenas un día antes de que la premier debía presentarse ante el Parlamento para solicitar el respaldo legislativo mediante el voto de confianza.

Presidente negó la renuncia antes del anuncio oficial

Minutos antes de que se conociera públicamente la carta de dimisión de Miralles, el presidente Balcázar salió a hablar con los medios de comunicación para desmentir los rumores que circulaban sobre la salida de su premier. En ese momento, el mandatario restó importancia a las versiones que apuntaban a una crisis en el gabinete y las atribuyó al contexto político del momento, al afirmar que se trataba de “especulaciones en plena campaña electoral.”

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Presidente José Balcázar momentos antes de la salida de Denisse Miralles en la PCM: Estamos en plena campaña electoral, de tal manera que no podemos asegurar ni afirmar de que nos pueden dar o no el voto de confianza. Es una mujer muy competente. Viene de las filas de… pic.twitter.com/c3dMePFKX7 — Canal N (@canalN_) March 17, 2026

Balcázar también informó que había convocado a una reunión con sus ministros para evaluar si finalmente se presentarían o no ante el Congreso a solicitar el voto de confianza. En ese encuentro, el jefe de Estado transmitió un mensaje de estabilidad al asegurar públicamente que “todos los ministros están en sus puestos.”

La propia Denisse Miralles dejó en claro en su documento de renuncia que su salida no fue una decisión personal tomada de manera autónoma. En la carta, calificada por ella misma como de “renuncia irrevocable”, la exprimer precisó que presentó su dimisión “en atención a la solicitud que con fecha 17 de marzo de 2026 tuvo a bien formularme”, en referencia directa al pedido que le habría hecho el presidente Balcázar.