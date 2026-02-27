La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) formalizó la eliminación del uso obligatorio del logo y la frase institucional “¡El Perú a toda máquina!” en las comunicaciones del Ejecutivo. La disposición fue oficializada a través de la Resolución Ministerial N.° 056‑2026‑PCM, firmada el 26 de febrero.

Con esta decisión, los ministerios, organismos públicos y programas estatales ya no estarán obligados a incluir el eslogan en su publicidad ni en mensajes dirigidos a la ciudadanía. La medida marca el cierre de su uso como elemento gráfico común en todas las piezas comunicacionales del Estado.

El cambio fue impulsado por la jefa del gabinete, Denisse Miralles, como parte de un reajuste en la política de comunicación pública. Su gestión busca establecer un nuevo marco institucional, alineado con las prioridades del tramo final del gobierno en funciones.

Según la resolución, la Secretaría de Comunicación Social elaboró un informe técnico que sustentó la decisión. En dicho documento se planteó la necesidad de adecuar la estrategia comunicacional del Ejecutivo a un nuevo contexto político y operativo.

El informe precisa que la actual administración se encuentra en una etapa de transición y debe definir su propia identidad comunicativa. Por ello, mantener un lema heredado de la gestión anterior resultaba incongruente con los lineamientos del equipo actual.

La frase “¡El Perú a toda máquina!” había sido oficializada en 2025 mediante la Resolución Ministerial N.° 366‑2025‑PCM. Desde entonces, fue incorporada en campañas institucionales, avisos oficiales y piezas publicitarias del Gobierno.

Su adopción generó críticas por considerarse un símbolo de la estrategia política del expresidente de transición José Jerí. El lema fue visto como parte de una narrativa de gestión que no logró sostenerse en un escenario de inestabilidad y desgaste institucional.

Con la nueva resolución, el Ejecutivo deja sin efecto esa identificación comunicacional y abre paso a una etapa con mayor autonomía sectorial. Cada entidad podrá definir sus propios mensajes sin depender de una consigna central emanada desde la PCM.

Finalmente, la PCM argumentó que la gestión de José Balcázar definirá su propia política de gobierno priorizando los problemas que más afectan al país.