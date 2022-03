PCM: se evaluó adelantar comicios.

El premier Aníbal Torres reconoció ayer que sí se contempló el adelanto de elecciones generales dentro del discurso que dio ayer el presidente Pedro Castillo en el hemiciclo. Pero la situación -dijo- cambió a último minuto luego que el mandatario optara por un “último intento por la concertación” con el Congreso a favor de la gobernabilidad.

“Él decidió no hacerlo porque me manifestó: ‘Doctor, vamos haciendo un último intento por la concertación en el Congreso para corregir esta inestabilidad política que existe’”, dijo a la prensa.

El titular de la PCM, incluso, señaló que tenía “el proyecto de ley ya hecho” y que requiere un cambio en la Constitución: “El adelanto de elecciones generales no se hace de la noche a la mañana, requiere de una reforma de la Constitución. Proponíamos que se haga con una votación en el Congreso y que eso sea ratificado por la población”.

Las elecciones se iban a desarrollar a mediados de 2023.

DISTANCIA. Más temprano, Aníbal Torres rechazó cualquier vínculo con la empresaria y lobista Karelim López. Esto luego de que se conociera que, en su declaración ante la Fiscalía, López habría manifestado que recibió presiones de un personaje cercano al premier que le solicitó, entre otro puntos, renunciar a la defensa legal de César Nakazaki.

En declaraciones a la prensa, Torres reiteró que no conoce a la empresaria y pidió a la Fiscalía revelar la identidad de la supuesta persona cercana a su entorno a la que haría referencia López.

“Nunca me he cruzado en algún lugar con ella, no me ha comunicado ni directamente ni indirectamente. Me preocupa esta intención (...). Me preocupa que la Fiscalía no conozca cuál es la persona cercana a mí que haya influido sobre la señora Karelim. Si ella ha declarado eso, lo primero que ha tenido que hacer la fiscal es obligarle a que esta señora diga cuál es esta persona cercana a mí”, dijo.

El premier también señaló que con estos señalamientos se busca debilitar al Gabinete, con el propósito de reforzar la vacancia contra Pedro Castillo.

Vía Twitter, Torres manifestó que “la bazofia de golpistas no sabe qué inventar para justificar la vacancia”.

Finalmente, dijo que evaluará iniciar acciones legales contra López y “contra todos los que me están afectando con esta mentira”.