La presidenta Keiko Fujimori estimó que el Ejecutivo presentará la próxima semana ante el Congreso el proyecto para solicitar facultades legislativas.

“De nuestra parte hay un buen ánimo y también estoy viendo un buen ánimo por parte del Congreso de la República. Dejemos que los responsables políticos de ambos poderes puedan ponerse de acuerdo”, afirmó a la prensa.

La mandataria señaló que espera un debate amplio en el Parlamento y afirmó que los ministros acudirán a las comisiones ordinarias para explicar los alcances de la propuesta.