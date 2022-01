El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Aníbal Torres, se refirió al procurador general de la República, Daniel Soria, y resaltó que no este no será removido de su cargo tras la denuncia de Eduardo Pachas, abogado del mandatario Pedro Castillo.

“El procurador (Daniel) Soria no va a ser removido por la denuncia. No obstante, en la denuncia hay cosas muy extrañas, hechos que no son de materia de una investigación penal, que no indican un indicio penal”, manifestó Torres Vásquez en diálogo con RPP.

El titular del Minjus advirtió que de igual forma se revisará el expediente del nombramiento de Daniel Soria como procurador general de la República para verificar si cumplió con los requisitos necesarios para el cargo.

“Frente a las denuncias que ha hecho el defensor del presidente y otras personas. Va a tener que ser revisado todo el expediente del nombramiento del procurador. Yo procederé conforme a la ley, no me puedo salir de la ley”, apuntó.

“Yo no puedo mantenerme en las opiniones de personas interesadas u opiniones del periodismo para mantener, no solo al procurador Soria sino a lo que existe en el Estado, de que muchas personas han ingresado por la puerta falsa”, añadió.

En diálogo con TV Perú, el abogado Eduardo Pachas aseguró que el procurador Daniel Soria se “burló” de las declaraciones que brindaba el presidente Pedro Castillo durante el interrogatorio sucedido el pasado 28 de diciembre del 2021.

“El señor presidente estaba explicando, dando su declaración y este señor Soria, conjuntamente con el abogado de consulta que tenía, se comenzaron a burlar del presidente y el presidente llamó la atención y el fiscal adjunto supremo (Ramiro González) tuvo que intervenir llamando a la calma”, detalló Soria.

Según el letrado, Soria Luján no cumple los requisitos legales para ejercer como titular de la Procuraduría General de la República.

“El señor Soria no tiene los requisitos legales para ejercer ese cargo. En rigor no tiene los dos años como abogado litigante en nombre de la Procuraduría para que represente los intereses del Estado”, sostuvo.

