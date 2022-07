La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre la posibilidad de asumir la Presidencia del Perú si el Congreso vaca al jefe de Estado, Pedro Castillo, frente a los constantes cuestionamientos en su contra por la comisión de presunto delitos de corrupción.

“(¿Asumiría la presidencia en caso Castillo sea vacado?) El pueblo peruano me ha elegido como vicepresidenta y es lo que voy a hacer porque esa es la voluntad del pueblo y al pueblo no se le puede defraudar”, declaró para la prensa.

La también titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) sostuvo que existe un grupo que sigue sin aceptar que personas de provincias del interior del país, como Castillo Terrones y ella, hayan ganado las últimas elecciones generales. En ese sentido, enfatizó en que habría una “situación discriminatoria”.

“Hay un grupo minoritario de la sociedad política y de algún grupo de congresistas que no aceptan el triunfo del presidente Pedro Castillo, no nos han aceptado y no nos quieren seguramente porque es la primera vez que viene un presidente de Cajamarca, un profesor rural, y una mujer que viene de provincia”, dijo.

“Seguramente por esa situación discriminatoria no nos aceptan como políticos que puedan poder llevar las riendas del país”, agregó.

Seguidamente, Boluarte Zegarra puntualizó que estará junto al mandatario hasta que acabe su gestión. Además, se mostró confiada en que se mantendrá en su rol de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

“Yo, en mi calidad de política, de mujer, en mi calidad de haber postulado con una fórmula presidencial, acompañaré al presidente Pedro Castillo hasta el final de su Gobierno, porque el pueblo me ha elegido como vicepresidenta y ese es mi rol. Como ministra acá vengo acompañando en la gestión del presidente”, expresó la vicepresidenta.