El candidato presidencial Roberto Sánchez se presentó este domingo en los exteriores del penal de Barbadillo junto a su entorno cercano. Llegó acompañado por familiares y un grupo de simpatizantes mientras se desarrollaba la jornada electoral.

El aspirante de Juntos por el Perú permanece en el lugar mientras se aguardaban los primeros resultados a boca de urna. Durante su estadía, se acercó a saludar a las personas que se habían congregado en los alrededores.

Sánchez decidió no emitir declaraciones públicas ante la prensa ni sus seguidores. Optó por mantenerse en silencio en medio de la expectativa generada por el conteo inicial.

#Voto2026 | El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ingresó al penal de Barbadillo donde se encuentra recluido Pedro Castillo



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¿Por qué escogió Barbadillo?

La presencia del candidato en el centro penitenciario tuvo como finalidad expresar apoyo a Pedro Castillo. Esta acción se enmarca en una postura política que ha reiterado en anteriores intervenciones.

El exmandatario se encuentra recluido en dicho establecimiento tras una sentencia dictada por el Poder Judicial. Su situación legal continúa siendo un punto de referencia dentro del escenario político actual.

La escena se desarrolló con presencia de seguidores que aguardaban novedades sobre el proceso electoral. El ambiente se mantuvo marcado por la expectativa ante el avance del conteo de votos.

El exmandatario cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión. La sanción corresponde al delito de conspiración para la rebelión tras los hechos ocurridos durante su intento de cierre del Congreso en 2022.

Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec.