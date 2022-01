El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se pronunció mediante sus redes sociales luego que el presidente de la República, Pedro Castillo, haya brindado sus primeras tres entrevistas. Según el excongresista, las respuestas evidenciaron que el mandatario carece de credibilidad y objetivos.

“El Perú no merece estar en una situación penosa causada por un presidente sin rumbo ni objetivos. Las recientes entrevistas han mostrado a un jefe de Estado sin credibilidad lo que incrementa la crisis. Exigimos un cambio de rumbo. No podemos seguir así”, publicó Acuña en Twitter.

Recientemente, Castillo Terrones habló por primera vez con dos medios de comunicación locales y uno internacional luego de cinco meses de iniciado su gobierno. No obstante, las entrevistas dieron luz diferentes frases que fueron cuestionadas.

Tanto en su entrevista con Exitosa y CNN, Pedro Castillo reveló que no estaba preparado para asumir el cargo y que todavía está aprendiendo sobre sus funciones.

“Nunca me formé para político. Como reitero, nunca fui formado para presidente. He venido por mandato del pueblo para no cometer lo mismo”, sostuvo al medio extranjero.

Otra frase criticada fue cuando el jefe de Gobierno señaló que el Perú es como su escuela debido a que es como una institución educativa donde se busca “hacer las cosas bien” y “corregir las cosas que están mal”.

“[Entrevistador: “El Perú no es su escuela para aprender a ser presidente”] Va a seguir siendo mi escuela (...) porque para mí la escuela es hacer las cosas bien. Corregir lo que está mal y hacer las cosas bien para todas los peruanos”, aseguró.

Además, en la segunda parte de la entrevista con CNN, el mandatario recordó que tiempo atrás se manifestó a favor de otorgar acceso al mar a Bolivia.

“No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo... jamás haría que cosas que el pueblo no quiera”, aseveró Castillo.

Desde el Congreso juzgaron lo dicho por el presidente y se han presentado mociones donde condenan su posición sobre el vecino país altiplánico.