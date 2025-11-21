Tras poco más de ocho meses y medio de audiencias, el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones por el presunto delito de rebelión tras el golpe de estado del 7 de diciembre del 2022 podría llegar hoy a su penúltima tras los alegatos finales del vacado exmandatario.

Según fuentes judiciales, los magistrados de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema iniciarían, luego de la audiencia, la deliberación para emitir la sentencia en los próximos días.

Castillo Terrones, junto a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez y el asesor y también expremier Aníbal Torres, así como el exministro del Interior Willy Huerta y dos oficiales de la Policía Nacional del Perú, son imputados por la comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden.

Por estos cargos, la Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial que dicte hasta 34 años de prisión y una reparación civil superior a 64 millones de soles contra Pedro Castillo.

Durante todo el proceso, el exmandatario sostuvo que no perpetró un golpe de estado y que el Mensaje a la Nación en el que anunció el cierre del Parlamento fue un acto político y no criminal. También cuestionó seriamente el juicio, lo calificó de “pantomima” y denunció persecución política.

PROCESO. El pasado martes, 18 de noviembre, el defensor de la expremier Betssy Chávez formuló sus alegatos finales. Luego se dieron las autodefensas de Aníbal Torres, el general PNP Manuel Lozada y Willy Huerta. En el caso de Chávez, se prescindirá de su autodefensa ya que se asiló en la residencia de la embajada de México.