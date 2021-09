El presidente de la República, Pedro Castillo, dará un mensaje a la Nación antes del día miércoles, según lo anunció el jefe de Gabinete Ministerial, Guido Bellido. Se trata del primer pronunciamiento desde que asumió el cargo el 28 de julio.

MIRA ESTO | Pedro Castillo corregirá a su Gabinete

“El presidente se va a dirigir al País mediante un mensaje antes del día miércoles sobre estos temas y las acciones que ya se están llevando a cabo”, refirió a Exitosa.

De igual forma, Bellido Ugarte anunció que antes del 16 de setiembre se presentarán ante el Congreso de la República para solicitar facultades legislativas. Detalló que también presentarán los lineamientos de trabajo de cada ministerio, los cuales se encuentran en elaboración.

“Un segundo tema es que antes del 16 [de setiembre] vamos a presentar nuestros lineamientos de trabajo. No solo vamos a pedir facultades [legislativos] sino los lineamientos que vamos a hacer en cada sector. Estamos trabajando ese tema con los ministerios, ese tema es prioritario”, aseveró.

Además, el presidente del Consejo de Ministros criticó que ciertos medios de comunicación le imputen acusaciones sin pruebas. Descartó que exista algún cuestionamiento sustentado en su contra.

“Ninguna acusación en mi contra es cierta. En cualquier espacio he respondido, no tenemos vinculación, soy una persona de izquierda que milita en un partido socialista, por tanto mi óptica no es igual a una de una persona de derecha”, agregó.

En esa línea reiteró que jamás agredió verbalmente a la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, quien denunció que le dijo “solo falta que te violen” en el Parlamento, antes de que asumiera el cargo de titular de la PCM.

