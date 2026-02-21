Rubén Quispe, abogado del expresidente de la República, Pedro Castillo, presentó una denuncia penal contra la exmandataria Dina Boluarte ante el Ministerio Público (MP).

El documento señala el presunto delito de secuestro en agravio del vacado por golpista. La Fiscalía incorporó esta denuncia a su carpeta fiscal 03-2026.

La defensa de Pedro Castillo argumenta que la detención del expresidente, desde diciembre de 2022, constituye una privación ilegal de la libertad.

El Área de Denuncias Constitucionales del MP recibió los documentos el 10 de febrero. La Fiscalía analizará la procedencia de los hechos antes de iniciar una investigación formal contra la exmandataria.