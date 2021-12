Edmundo del Águila Morote, secretario general de Acción Popular, anunció mediante la cuenta oficial del partido que no acudirá a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo.

Según indicó en un comunicado, Del Águila Morote cuestiona que desde el Ejecutivo también se haya convocado a Mesías Guevara, presidente de Acción Popular que cuenta con mandato vencido. También se opuso a la presencia de Elvis Vergara como vocero de la bancada acciopopulista.

“He tomado conocimiento de la agenda publicada por la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno con relación a las reuniones del señor presidente de la República, para hoy lunes 6, con líderes políticos en la que se incluye en representación Acción Popular a quien tiene mandato vencido como presidente del partido y adicionalmente se ha invitado al vocero de la bancada, quien no posee representación legal de Acción Popular. Por tales circunstancias, con las disculpas del caso, he solicitado se me excluya de la mencionada agenda”, se informó desde la cuenta de Twitter del partido.

COMUNICADO del Señor Secretario General Nacional de Acción Popular @EdmundoDAM pic.twitter.com/5J1thQBUCu — Acción Popular | Oficial (@AccionPopular) December 6, 2021

Edmundo del Águila Morote fue elegido el pasado 25 de octubre como nuevo secretario general de Acción Popular, como resultado de los últimos comicios internos de la organización política organizados por el Comité Electoral.

La invitación a los representantes de Acción Popular forma parte de la ronda de diálogo impulsado por el mandatario Pedro Castillo con líderes políticos cuya agrupación tiene representación en el Congreso.

“Durante los encuentros se abordarán temas como la reactivación económica, lucha contra la pandemia, acciones de respuesta frente al sismo ocurrido en Amazonas y estabilidad política y gobernabilidad”, señaló el Ejecutivo.

El encuentro se da a horas de la sesión del pleno del martes 7 de diciembre, cuando se pondrá en debate y se someterá a votación la admisión de la moción de vacancia presidencial planteada por tres bancadas de oposición (Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular).

