Cauteloso, así podría definirse el primer mensaje a la Nación que dio el presidente de la República Pedro Castillo. Analistas consultados por Correo, coincidieron en que el discurso del profeso se vio marcado por la exposición de sus propuestas -ya conocidas en la campaña-, sin embargo, no se hizo en un tono confrontacional, pues sabe que depende de los votos que tiene la oposición en el Congreso.

Puntos de vista. Para el analista Omar Awapara, los anuncios del presidente fueron predecibles, “una combinación de propuestas específicas con propuestas demagógicas”.

Sobre la propuesta para cambiar la Constitución, destacó el planteamiento de hacerlo por el Congreso y no por una vía ilegal.

Por su parte, el analista Luis Benavente, dijo que si bien la propuesta de la Asamblea Constituyente es controversial, será dentro de los “cauces constitucionales”.

Entre tanto, el analista Alejandro Rospigliosi consideró que Castillo Terrones aprendió que “su bancada no tiene los votos suficientes en el Congreso para su propuesta”.

Además, los especialistas resaltaron que en el mensaje se haya hecho referencia al respecto a la propiedad privada y a que no se controlarán los precios del mercado.

OMAR AWAPARA FRANCO: ANALISTA Y DIRECTOR DE LA CARRERA DE CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UPC

“En primer lugar, hay un elemento simbólico en el recuento histórico que hizo Pedro Castillo en su mensaje presidencial y una clara referencia de que no solo se trata de un bicentenario, sino que hay una historia colonial y precolonial, con la presencia del rey de España, Felipe VI, en el Parlamento. Hay una reivindicación a ese pasado que va más allá de la República. Esto empalma con el anuncio del presidente de que no iba a gobernar desde la Casa de Pizarro. Sin embargo, en cuanto a sus anuncios, estos fueron predecibles, en el sentido de que los mismos habían sido dichos en la campaña electoral. Ha sido, en general, una combinación de propuestas específicas con propuestas demagógicas que han estado presentes en todo el discurso presidencial. En su mensaje, el presidente Pedro Castillo ha buscado enfatizar que el Estado tenga una mayor presencia en ciertos sectores como la minería. Sobre la propuesta de la nueva Constitución, Castillo ha intentado plantear una ruta pasando por el Congreso y, para ello, no se saldrá de lo legal. En general, me ha parecido un mensaje no agresivo, intentando plantear una agenda con ciertos temas. No ha interpelado ni exigido al Congreso para que apruebe cierto proyecto de ley. No obstante, los anuncios que plantee el mandatario deberán pasar por el Legislativo, que pondrá resistencia a ciertos temas como la reforma de la Constitución. La salud y educación pueden ser dos rubros en los que el Ejecutivo y el Congreso pueden tener coincidencias”.

LUIS BENAVENTE: ANALISTA Y DIRECTOR DE LA CONSULTORA VOX POPULI

“Creo que ha sido un mensaje que resulta más o menos prudente, por cierto, que podría ser también preocupante. En su mensaje, el presidente ha hablado de respetar la propiedad privada, de no intervenir en el tipo de cambio, una serie de cosas que pueden dar cierta estabilidad en cuanto a respeto de la libertad económica del país; en esa medida creo que no es preocupante, sin embargo, el punto más controvertido fue lo de la Asamblea Constituyente. Es preocupante el tema de la nueva Constitución. Va a presentar un proyecto con respecto al entendimiento de su partido, eso desviaría la atención de los verdaderos problemas (pandemia y reactivación económica). Ha dicho que será dentro de los cauces constitucionales, lo cual es prudente. No lo veo confrontacional (su mensaje). El Ejecutivo tiene iniciativa legislativa, ese no es un problema, no creo que el presidente Castillo haya sido confrontacional ni haya sido una provocación.

Su mensaje ha sido del tipo programático, anunciando aspectos más o menos concretos de su programa de gobierno, algunas prioridades, no ha dicho cómo, simplemente los ha anunciado. La parte preocupante sería lo de la Constitución, donde Castillo va a tener que entender que tiene un Congreso adverso y eso lo debe llevar a un equilibrio de poderes. Diría que el discurso frente a las expectativas, es aceptable. Tal vez debió ser más explícito sobre el equilibrio político del país y la gobernabilidad, dar una referencia más clara del equilibrio de poderes”.

ALEJANDRO ROSPIGLIOSI: ANALISTA POLÍTICO Y ABOGADO CONSTITUCIONALISTA

“El mensaje del señor Castillo ha sido realista. Se ha dado cuenta de su realidad. El primer portazo que recibió fue la elección de la Mesa Directiva (donde su partido no se inscribió) y tomó conocimiento -recién ahora- de la correlación y peso de las fuerzas políticas. Él ha aprendido dos cosas: que acabamos un quinquenio con cuatro presidentes producto de la desarmonía entre el Ejecutivo y el Legislativo; y que su bancada no tiene los votos suficientes en el Congreso para hacer todo lo que propuso en su oferta electoral porque no son mayoría. Esas son lecciones que lo han hecho aterrizar en su mensaje a la Nación. Pero rescataría lo siguiente; que respetará la propiedad privada y que no habrá control de precios, es decir, que respetará la economía social de mercado que está estipulada en la Constitución (1993). Hay que leer el mensaje en su plenitud (...). Ahora, él propone un Ministerio de Tecnología y dice que no despachará en Palacio de Gobierno y que este será un museo, perfecto, entonces deberá modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para que haya un nuevo ministerio y para eso requiere 66 votos, y ya hemos visto que no los tiene (...). Sobre el tema de renegociar la estabilidad tributaria, la Constitución establece que los contratos ley tienen estabilidad tributaria por 10 años. Por otro lado, renegociar es que el Estado se sienta con la otra parte para plantearle eso, pero si el Estado quiere renegociar y la contraparte no acepta, entonces ya no hay nada que hacer”.

