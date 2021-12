El fiscal adjunto Israel Ocaña Velásquez sustentó su pedido de impedimento de salida del país por 8 meses contra el exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco y la asesora empresarial Karelim López, en el marco de las investigaciones por el caso Provías.

La sesión la desarrolló el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima. Tanto Pacheco Castillo como López Arredondo son sindicados por presuntamente cometer el delito de tráfico de influencias.

En esa línea, el fiscal Ocaña indicó que la imputación contra Bruno Pacheco es que, en su calidad de exsecretario presidencial, habría sostenido reuniones con Karelim López, a quien habría invocado tener influencia sobre Provías Descentralizado y habría ofrecido interceder por la obra Puente Tarata III.

Asimismo, remarcó que se debe tener en cuenta el comportamiento de Pacheco, pues fue citado a declarar para el 7 de diciembre, pero no se presentó.

Sobre Karelim López, Ocaña Velásquez señaló que Karelim López entregó un teléfono a la fiscalía que solo tenía 12 conversaciones con fechas recientes, por lo que se presume que “borró” las comunicaciones antiguas.

Ante ello, el abogado César Nakazaki anunció que su patrocinada, Karelim López, se allana al pedido de impedimento de salida del país. No obstante, no admite haber comprado influencias a Bruno Pacheco para que intervenga en los funcionarios de Provías.

Por su parte, Bruno Pacheco rechazó las imputaciones por las cuales se le investigan y que espera que en la medida que avance el proceso “se aclararen las cosas”.

“He entregado mi pasaporte, me he allanado. Si ustedes desean me van a prohibir salir del país, con mucho gusto lo voy hacer. Lo vuelvo a repetir, soy el principal interesado para que se aclaren estas cosas”, expresó.

Finalmente, el juez Manuel Chuyo concluyó la diligencia y anunció que notificará la resolución de su decisión por correo electrónico en el plazo de ley. Cabe recordar que ya existe un impedimento de salida del país contra Bruno Pacheco por las investigaciones de presuntas presiones en la Sunat.

