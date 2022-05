Gerardo Gaitán Merejildo, el supuesto asesor de la tesis de maestría del presidente de la República, Pedro Castillo, y de la primera dama, Lilia Paredes, negó haber trabajado junto al jefe de Estado en el trabajo académico que él realizó en la Universidad César Vallejo, según reveló un reportaje de Panorama.

Dicho dominical se contactó con Gaitán para consultarle sobre el presunto plagio del 54% de dicha tesis y él reveló que fue contratado en la mencionada casa de estudios solamente para ser profesor de un curso en el 2012, pero no para asesorar ninguna investigación académica.

“Quien habla no ha participado como asesor de tesis, he sido profesor de un curso. El profesor de un curso no es el asesor. Ahí existe divergencia. (...) En ese periodo se me indicó que debía dictar en el distrito de Tacabamba un curso de desarrollo de investigación científica”, manifestó Gaitán a Panorama.

En ese sentido, el docente explicó que la universidad, mediante su escuela de posgrado, debió haber sacado una resolución que determine que él sería asesor de tesis, pero aseguró que dicha resolución no existe.

Asimismo, se refirió a la dedicatoria que recibió de parte de Castillo Terrones y Paredes Navarro en la tesis titulada “La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del IV ciclo de la institución educativa N° 10465 Puña - Tacabamba - Chota”.

“Yo no tengo nada que ver en este tema de la tesis y el jurado está en la responsabilidad de evaluar y encontrar los vacíos que encuentran en la tesis para darle al doctorando o al maestrista, en este caso al profesor Pedro, en su calidad de alumno para que levante las observaciones”, señaló.

“Que Pedro Castillo me haya puesto y me dedique su tesis es un honor estar en su tesis (...) eso no implica nada (...) ya se ha abierto una investigación fiscal”, sostuvo.

Seguidamente, el reportaje mostró que, efectivamente, al colocar el nombre Gerardo Gaitán Merejildo en el repositorio de la Universidad César Vallejo y en la página del Concytec no se le encuentra relacionado a la asesoría de ninguna tesis.

Abren investigación

El último jueves, el Ministerio Público dispuso iniciar una investigación de oficio contra el presidente Pedro Castillo y la primera dama, Lilia Paredes, por el presunto plagio de su tesis para obtener el grado de magíster.

Las indagaciones estarán a cargo del fiscal provincial Juan Ramón Tantalean Olano, de la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba (distrito de Tacabamba, provincia de Chota), del distrito fiscal de Cajamarca.