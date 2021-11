El presidente Pedro Castillo se refirió con dureza, muy ofuscado, a la labor de la prensa nacional y, específicamente, a la cobertura periodística de su reciente visita a Arequipa, el lunes, donde un grupo de ciudadanos lo abucheó ruidosamente como graficaron varios videos.

El mandatario aseguró que “no es cierto” que la gente pidió su vacancia.

VACANCIA

“Yo quisiera desde acá (Huancavelica) agradecer a los hermanos de Arequipa, pero debo condenar algunas actitudes nefastas de algunos medios de comunicación que han editado que he estado solo en Arequipa, y que la gente pedía vacancia cuando no es cierto”, aseguró. En seguida, pasó a atacar a la prensa.

“Y encima - prosiguió- estos medios de comunicación piden que, en vez que le demos agua al pueblo, les paguemos, elevemos presupuesto para que hablen bien del Gobierno”.

Cada vez más molesto, agregó: “Pero no me voy a permitir darles un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, aquellos que no quieren ver al pueblo, aquellos que quieren hacer creer otra cosa”.

En cuanto a la moción de vacancia presidencial invitó a los congresistas “a que vengan, caminen conmigo y pídanme vacancia ante el pueblo acá en estos espacios, no dentro de cuatro paredes”. En esa línea, dijo que había pasado por luchas “más cruentas” y que no retrocederá “hasta que vea cristalizadas las obras para el pueblo”.