El ministro de Cultura, Alejandro Salas, se pronunció sobre la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, quien ofreció obras en una comunidad de Cajamarca, según un video mostrado en Cuarto Poder el último domingo.

El integrante del gabinete ministerial señaló que no ve como algo incorrecto el ofrecimiento hecho por la hermana de la primera dama, pues consideró que lo hizo con una intención de ayudar a su localidad.

“No veo absolutamente nada incorrecto más que la intención de una ciudadana con sentido de pertenencia en esa localidad para decirle a sus conciudadanos: ‘vamos a darte calidad de vida, déjame ayudarte en lo que pueda’”, declaró en diálogo con Exitosa

En ese sentido, Salas Zegarra reiteró que Paredes acudió a dicha localidad porque se identificada con ella para ofrecer los servicios básicos de agua, luz y desagüe.

“Lo que yo he visto con la cuñada es una ciudadana identificada con una localidad, con un pueblo que quiere canalizar las obras de infraestructura que no tiene: agua, luz, desagüe, como millones de peruanos no lo tienen”

Asimismo, el titular del Ministerio del Cultura, se refirió al helipuerto informal construido en Chota que, de acuerdo a Cuarto Poder, se habría hecho para que el jefe de Estado visite a sus padres.

“Puedo entender lo que es acondicionar un terreno para que un helicóptero pueda aterrizar (…) otra cosa es construir un helipuerto, lo que significa poner una infraestructura de concreto para que el helipuerto pueda estar ahí. Acondicionar un terreno para que el helicóptero pueda aterrizar no es construir un helipuerto. Eso ya lo ha dicho el ministro de Defensa”, puntualizó Alejandro Salas.

