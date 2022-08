El ministro de Defensa, José Gavidia, protagonizó una discusión con una periodista, quien no paraba de preguntarle sobre las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo y su entorno.

“Dejemos de pelear, miren cómo estamos, miren cómo está el Congreso, miren cómo estamos en una bulla donde realmente el país está paralizado”, fue lo primero que respondió Gavidia al ser consultado.

Sin embargo, la comunicadora, al no quedar satisfecha con la respuesta del integrante del gabinete ministerial, insistió alzando la voz y provocó el enojo del funcionario del Ejecutivo.

“Mire, señorita, yo le voy a decir una cosa. Un poquito más de respeto, pregúnteme con respeto, yo le respondo con respeto (...) mientras usted algún día aprenda a respetar le voy a responder, mientras no, no. A las malcriadas yo no le respondo”, replicó.

Un par de minutos después, el titular del Ministerio de Defensa le pidió disculpas a la reportera y le pidió que “rece un padre nuestro” por los soldados que combaten el terrorismo en el valle de los ríos Apurímac y Ene (Vraem).

“Discúlpeme señorita, de todo corazón, yo también estoy de buen ánimo, pero cuando yo vengo a hablar de lo que están haciendo nuestros soldados y de los que estamos haciendo. Ojalá que hoy en la noche rece un padre nuestro por nuestros soldados”, manifestó.

En otro momento, José Luis Gavidia dijo estar seguro que el primer ministro, Aníbal Torres, va a acudir al Congreso de la República cuando lo citen a responder por las declaraciones que brindó.

“Estoy totalmente seguro que el premier va a ir al Congreso porque esa es nuestra obligación. El momento en el que el primero poder del Estado nos cite, vamos a ir. El momento en el que me cite a mí o a cualquier ministro, vamos a ir, es nuestra obligación”, expresó.

Ministro Gavidia discute con periodista





