El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que no le preocupa la oposición a su Gobierno ni aquellos “que han sido derrotados” en la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 2021.

MIRA AQUÍ: Así fueron los primeros 100 días de Pedro Castillo como presidente del Perú

Desde el distrito de San Juan de Lurigancho, agradeció al Congreso de la República por haber dado el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Mirtha Vásquez el último jueves.

“A mí no me preocupa la oposición, a mí no me preocupan aquellos que han sido derrotados por la voluntad de ustedes, por el sueño de este pueblo, por este pueblo sediento de muchas oportunidades”, expresó.

“Quisiera agradecer y reconocer este trabajo democrático, crítico que se ha dado en el Parlamento. Así son las decisiones, así es la vida política y democrática en el Perú”, agregó Castillo Terrones.

MIRA AQUÍ: Mirtha Vásquez obtiene confianza por apenas cinco votos

Finalmente, el mandatario enfatizó que los integrantes del Gabinete Ministerial están en “constante observación” y remarcó que no hay la necesidad de llevarlos al Congreso para ser censurados.

“Decirles que tenemos un gabinete al frente del país, tenemos un gabinete preocupado por el Perú, tenemos un gabinete que no hay la necesidad de todavía hay que llevarlo al Congreso para que lo censuren. Nuestros ministros están en constante observación de su actitud”, sentenció.

Como se recuerda, el último jueves el Poder Legislativo otorgó el voto de confianza al Gabinete Ministerial encabezado por Mirtha Vásquez, luego de un debate que se prolongó por dos sesiones.

Por 68 votos a favor, 56 en contra y 1 abstención, la representación nacional aprobó la cuestión de confianza solicitada por Vásquez Chuquilín ante el Pleno.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Gobierno autoriza intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía