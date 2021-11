El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que se encuentra “tranquilo” y que no le preocupa el ruido político porque fue elegido por el pueblo, luego que se presentara la moción de vacancia en su contra firmada por congresistas de tres bancadas de oposición.

“A mí no me preocupan los ruidos políticos porque a mí me ha elegido el pueblo, no me han elegido las mafias, no me ha elegido la corrupción, no me han elegido los corruptos”, declaró esta tarde.

Castillo Terrones, durante una ceremonia para supervisar las obras de mejoramiento de diversos servicios en Jauja, Junín, hizo este comentario. Horas antes, en la mesa de partes del Congreso se presentó la moción de vacancia por incapacidad moral permanente que había anunciado la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) una semana atrás.

La moción necesitaba 26 firmas para ser formalizada y se presentó con 29 firmas de miembros de las bancadas Avanza País (10), Renovación Popular (8) y Fuerza Popular (11).

El presidente reiteró, al finalizar su discurso desde Junín, su llamado para que el Poder Legislativo apruebe la ley de presupuesto público para el año fiscal 2022.

“Invoco al Congreso para que, de una vez por todas, apruebe el presupuesto para el próximo año para tener mejores escuelas, maestros capacitados y nombrados con estabilidad laboral, maestros y niños con seguridad en la escuela, el barrio y la calle, y sus comunidades”, manifestó.

