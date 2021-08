El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que el Gobierno está dispuesto a conversar para superar los principales problemas del país como la pandemia del coronavirus (COVID-19) y la reactivación económica, por lo que señaló la necesidad de dejar de lado “ideologías particulares”.

“El Perú espera que sus autoridades y representantes dejemos nuestros intereses e ideologías particulares y que pongamos el hombro para salir de esta pandemia y que logremos la reactivación económica. Ha llegado el momento de la unidad más amplia del país”, aseguró.

Pedro Castillo dio inicio, con estas palabras, el primer foro del Acuerdo Nacional que se realiza desde que asumió la Presidencia de la República, el cual comenzó esta mañana en Palacio de Gobierno con la presencia de diversas autoridades, como la titular del Congreso, María del Carmen Alva.

También estuvieron presentes representantes de otras instituciones como el Poder Judicial, Tribunal Constitucional y representantes de diversos partidos políticos.

“En mi gobierno siempre encontrarán la mejor predisposición para conversar, para dialogar, para buscar soluciones y propuestas para avanzar en los temas más prioritarios del país como en este caso, el caso de la pandemia, el caso del empleo, el caso de la educación”, manifestó el mandatario.

Castillo Terrones expresó su confianza en que el diálogo que inicia hoy en el Acuerdo Nacional será el “primero de muchos que tendremos durante este gobierno” para que haya un entendimiento entre autoridades a favor del país.

“Hoy debemos asumir un compromiso de trabajar juntos en una sola dirección, trabajemos por la gobernabilidad, trabajemos por aquellos que históricamente han sido marginados”, acotó.

“Los poderes del Estado son poderes del pueblo que tienen que servir al pueblo. No son poderes para que se empoderen otras cosas. Por nuestra parte no vamos a deslegitimar a nadie, no está en nuestro plan otros intereses sino los que hoy estamos demostrando en el llamado al Acuerdo Nacional”, concluyó el jefe de Estado.

