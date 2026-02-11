El expresidente Pedro Castillo interpuso una denuncia penal contra altos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a quienes acusa de haber permitido la filtración de fotografías tomadas dentro de su celda en el penal de Barbadillo, las cuales posteriormente circularon en distintos medios de comunicación.

La acción legal fue presentada el 10 de febrero de 2026 y argumenta que la difusión del material gráfico vulnera derechos constitucionales relacionados con la intimidad y la protección de datos personales, además de constituir presuntos delitos atribuidos a funcionarios públicos.

De acuerdo con el documento, la denuncia fue presentada por Pedro Castillo Torres, quien permanece bajo prisión preventiva en el penal de Barbadillo, con el patrocinio del abogado Walter Ayala.

Dicha acción penal se dirige contra Henry García Malpartida, director de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario, y Shadia Elizabeth Valdez Tejada, presidenta del Consejo Nacional Penitenciario.

La defensa pidió que se inicie una investigación fiscal preliminar para establecer responsabilidades por la difusión de las fotografías.

Abogado de Pedro Castillo interpuso una denuncia penal por violación a la intimidad contra el director de seguridad y la presidenta del INPE por haber filtrado fotografías del expresidente



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/pw4dYT2r0u — Canal N (@canalN_) February 10, 2026

Esta denuncia surge a raíz de una requisa realizada en el penal de Barbadillo, durante la cual se tomaron fotografías del interior de la celda de Pedro Castillo.

De acuerdo con el escrito, las imágenes exhiben objetos personales y las condiciones de reclusión del exmandatario, y fueron difundidas sin su autorización.

La defensa argumenta que, si bien el Estado está facultado para efectuar inspecciones penitenciarias, la difusión pública de ese material no tendría respaldo legal.

El documento atribuye la presunta comisión de los delitos de violación de la intimidad, revelación de información reservada, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes funcionales.

La denuncia cita artículos específicos del Código Penal y sostiene que las conductas cuestionadas se habrían visto agravadas por la condición de funcionarios públicos de los implicados.

En ese sentido, se plantea una posible vulneración de la Ley de Protección de Datos Personales.