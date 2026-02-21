El presidente José María Balcázar Zelada afirmó que en la agenda del Gobierno no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de personas procesadas o condenadas.

La precisión fue realizada mediante un comunicado oficial difundido por la Presidencia de la República.

En el documento, la Presidencia señaló qu e la aclaración busca evitar interpretaciones tergiversadas respecto del mandato constitucional asumido por el jefe de Estado al prestar juramento ante el Congreso . El comunicado descarta, de manera expresa, que exista algún trámite o decisión en curso relacionado con beneficios de gracia presidencial.

Asimismo, el Gobierno indicó que la gestión del presidente estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país.

El pronunciamiento se da en un contexto de debate público sobre posibles decisiones en materia de indultos, por lo que el Ejecutivo enfatizó que no contempla adoptar medidas de ese tipo.

Pedro Castillo

En la víspera, el expresidente Pedro Castillo solicitó al recientemente juramentado mandatario José María Balcázar que le conceda el indulto presidencial, tras haber sido condenado a 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, relacionado con el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

El pedido fue presentado mediante una carta ingresada a Palacio de Gobierno y lleva la firma del exmandatario y de su abogado, Walter Ayala.

En el documento, Castillo argumenta que su solicitud se sustenta en el artículo 118, inciso 21, de la Constitución, que faculta al jefe de Estado a otorgar indultos.