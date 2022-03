Tras participar en la inauguración de actividades escolares en una escuela de Chosica, el presidente Pedro Castillo volvió a usar el obsoleto discurso de campaña que dividió al Perú en dos campos enemigos: pobres y ricos.

Castillo se encaramó al estribo de un coche y con ayuda de un megáfono improvisó una arenga a los vecinos.

“Los que venimos de abajo, los que hemos comido polvo, los que hemos sufrido hambre y sed sabemos a qué hemos venido (al Gobierno)”, exclamó, insinuando que la marcha del domingo a favor de su renuncia se habría hecho con ciudadanos pagados.

Remató aludiendo al proceso de vacancia impulsada por la oposición.

“Queridos compatriotas: algo raro ha pasado en el país: años atrás los pobres marchábamos para traer reivindicaciones. Hoy marchan los ricos porque se les ha quitado otra cosa. Ahora lo que quieren es otra cosa”, sostuvo.

Al Congreso

En ese instante, un reportero le preguntó si irá al Congreso el 28 de marzo, fecha del debate de la vacancia. El mandatario ignoró la interrogante pero respondió impersonalmente haciendo mofa del periodista: “Mientras yo hablo de pistas, agua y desagüe (…) otro me pregunta (engolando la voz): ‘Oiga, ¿usted va a ir el 28 al Congreso?’”.

“Yo tengo que ir a donde me citen -prosiguió-. Si me citan ir a la punta del cerro, por salvar a este país ¡a la punta del cerro iré! !Porque no he he venido a robar un centavo a este país¡”.

Poco antes, en la escuela de Chosica, se dirigió a los padres de familia para remarcar su alta valoración de la educación “como Gobierno y como maestro” y no dejó de aludir a los esfuerzos de la oposición por la vacancia.

Aseguró que mientras su Gobierno hace “los mayores esfuerzos” por atender al pueblo, “otros responden con otros términos en la calle, otros que sigan con su agenda ajena al país”.