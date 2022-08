El presidente Pedro Castillo aseveró que los cuestionamientos en su contra y las investigaciones que se le siguen se deben a que “viene del campo” y a que estamos en una “época racista”, pues estaría siendo discriminado por su origen.

“Ha pasado un año que se han empecinado un sector de la población, que han entrado incluso a Palacio, a mi dormitorio, por eso desde acá insto a las autoridades a que dejen de hacer eso, es la primera vez en la historia del Perú que se han enseñado con este Gobierno porque vengo del campo, se han ensañado en una época racista, totalmente racista”, indicó.

“Porque no hablo como ellos, porque no me siento en las mesas opulentas como ellos, porque camino junto al pueblo desde acá les digo que no me voy a separar de mi pueblo, ha llegado la oportunidad de darles ingreso libre a las universidades, de declarar en emergencia e impulsar el agro nacional”, añadió.

Las declaraciones de Castillo Terrones se dieron en el marco de su visita a Sechura, Piura, ciudad que está de aniversario este 15 de agosto.

Sobre el mandatario pesan seis investigaciones en el Ministerio Público, cinco de las cuales son por supuestos actos delictivos cometidos en su Gobierno. Es procesado por el supuesto delito de organización criminal.