El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se pronunció luego de la difusión de versiones sobre un presunto trámite de indulto a favor del expresidente Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Penal de Barbadillo por el intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022. La cartera descartó que exista algún procedimiento en marcha y señaló que la información difundida no corresponde a la realidad.

A través de un comunicado oficial, el ministerio rechazó las versiones que señalaban una supuesta gestión para otorgarle ese beneficio al exmandatario. En el documento sostuvo que dicha información es falsa y negó cualquier trámite relacionado con el exjefe de Estado.

La entidad también aclaró que recientemente no se realizó una reestructuración dentro de la Comisión de Gracias Presidenciales. Precisó que únicamente se reemplazó a uno de sus integrantes tras la renuncia de un miembro que dejó el cargo por motivos laborales.

Desde el sector explicaron que ese cambio responde a la necesidad de mantener operativa a la comisión encargada de evaluar este tipo de solicitudes. En ese pronunciamiento recordaron la obligación institucional de garantizar el funcionamiento completo del grupo de trabajo.

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene la obligación legal de mantener activa y operativa la Comisión con la totalidad de sus integrantes”, se lee en el comunicado.

#Comunicado 📄 | Sobre la Comisión de Gracias Presidenciales, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa lo siguiente: pic.twitter.com/U3w0KucSCq — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) May 8, 2026

Congreso solicita explicaciones

Mientras tanto, desde el Parlamento ya se solicitaron las explicaciones del caso. El legislador Ilich López envió un oficio al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara, para pedir que se cite a funcionarios del Ministerio de Justicia y a integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales.

Según el documento presentado por el parlamentario, estas modificaciones podrían tener implicancias relevantes en casos de interés público. Por ello, pidió conocer los criterios aplicados para la designación de sus miembros.

En caso de concretarse la citación, los funcionarios deberán informar sobre la idoneidad profesional de los integrantes de la comisión. Asimismo, deberán detallar los procedimientos utilizados para evaluar solicitudes y el estado actual de los expedientes en trámite.