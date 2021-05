Pedro Castillo, candidato presidencial por Perú Libre, consideró que su propuesta de debatir en los exteriores del penal de Santa Mónica en Chorrillos “no fue un mal planteamiento” y aseguró que lo realizó con “respeto” a las familias que piden justicia.

“No fue un mal planteamiento, lo hicimos con todo respeto a estas familias que están pidiendo justicia, para darle un mensaje a los internos que están purgando alguna sentencia injustamente”, dijo en diálogo con TV Perú.

Durante un evento partidario en Ucayali, Castillo propuso que el próximo debate con su contendora política por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de cara a la segunda vuelta electoral, sea en el “penal Santa Mónica”.

“Desde acá, en Contamana, me siguen desafiando a los debates. Ya hicimos el debate en mi tierra, en mi Chota querida allá en la cuna de las rondas campesinas. Ya lo hicimos. Queremos que el siguiente debate, así como se ha hecho en mi tierra, vamos a hacerlo en el penal de Santa Mónica. Voy a ir al penal de Santa Mónica para el próximo debate para hacer esta lucha”, dijo desde la plaza de la ciudad de Contamana.

Sin embargo, unos días después, consultado sobre si participaría en el debate el sábado 15 de mayo en la puerta del recinto penitenciario, respondió: “No, así de sencillo”.

“Vamos a aceptar los debates tal como se han conversado con el JNE. [¿El debate de este sábado no?] No, así de sencillo. Ya tenemos toda una agenda nosotros con el pueblo peruano, con las plazas, con las organizaciones y en este momento tengo una reunión con uno de los partidos políticos”, manifestó en dicha oportunidad.

El último martes, Castillo enfatizó que no se está “corriendo” de debatir con Fujimori y aseguró que continuarán las conversaciones con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a fin de participar de los eventos electorales por las Elecciones Generales 2021.

“Vamos a seguir conversando mañana [hoy] con un personero, me han adelantado que [son] dos debates. No me estoy corriendo, soy respetuoso de la institucionalidad electoral. Anteriormente se ha hecho [debatir] porque todavía no se pronunciaba el jurado”, refirió.

